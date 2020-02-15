Военные США намерены использовать атмосферу Земли в качестве огромного сенсора

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) так и назвало проект — «Атмосфера как глобальный сенсор» (AtmoSense). В его рамках специалисты хотят понять механизмы распространения энергии различного рода от земли до ионосферы.

Дело в том, что современные датчики не способны отслеживать локальные события типа цунами, торнадо, землетрясений или запусков ракет на глобальном уровне. Но такие события вызывают те или иные изменения во всех слоя атмосферы. Нужно только отделить помехи, вызванные массой факторов.

На первом этапе проекта AtmoSense длительностью 27 месяцев будет разрабатываться концепция изучения атмосферных следов земных событий. После этого начнутся эксперименты.