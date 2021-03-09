Военные США получат очки для заглядывания за угол

Очки назвали Integrated Visual Augmentation System (IVAS). В них установлены камеры, которые передают сигнал для обработки. Впрочем очки могут принимать сигналы и с других камер, установленных в иных местах. Например, камеры могут быть размещены на бронетехнике снаружи. Это позволит солдатам «видеть» сквозь кузов машины. Очки также могут отображать различную информацию, в том числе карты.

Устройство даже может быть установлено на специально разработанный прицел ночного видения, который крепится к винтовке. Направив винтовку за угол, солдат теоретически сможет заглядывать туда даже ночью.

Армия США уже разместила заказ на эти очки суммой $1,1 млрд.