Военные США получили первые модернизированные танки Abrams

Новые танки получили наименование M1A2 SEP V3. А комплекс активной защиты на них — израильский Trophy. Он использует радиолокационную станцию РЛС и поражающие элементы. Эффективность комплекса уже была подтверждена в реальном бою на израильских танках Merkava.

Помимо Trophy танк M1A2 SEP V3 оснащён комплексом средств радиосвязи JTRS, модернизированными системами управления огнём, технологией конструктивно-сменных блоков. Также у машины есть новая версия комплекса защиты от самодельных взрывных устройств с дистанционным управлением.

По контракту в ближайшие годы американские военные должны получить более 435 танков модернизированных Abrams.