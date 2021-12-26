Военные США получили робота-повара для приготовления салатов

Робота-повара Alfred разработал бостонский стартап Dexai Robotics. Цель разработки — сократить количество пищевых отходов, снизить риск передачи микробов и освободить руки человека для другой деятельности.

Работа Alfred попала на фото. Он заполнял миски ингредиентами салата. Ожидается, что роботизированная рука освободит время персоналу, который сможет сосредоточиться на других важных задачах, например, на приготовлении заказов для экипажей самолётов.

Роботизированная система оснащена машинным зрением и программами для распознавания ингредиентов. Чтобы собрать салат, роботу нужно несколько минут. А для того, чтобы подать мороженое, поджарить стейк и приготовить греческий салат, Alfred требуется 15 минут.