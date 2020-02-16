Наука и технологии
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Военные США получили технологию распознавания лиц на расстоянии в километр
Это повысит тактическую осведомлённость военных о ситуации
Военные США получили технологию распознавания лиц на расстоянии в километр. В будущем её можно использовать даже для авиационной разведки.
Новую систему распознавания лиц создали по заказу Министерства обороны США. В неё входит портативное устройство, способное идентифицировать человека по лицу на расстоянии до одного километра. Сообщается, что первое время разработку будут использовать во время наземных операций, на территориях, где присутствие военных «нежелательно». Система позволит повысить «тактическую осведомлённость о ситуации».
Работа над системой началась ещё в 2016. Спустя четыре года представили рабочий прототип, по которому можно запускать серийное производство. Устройство легко переносить, его можно применять для опознавания людей без необходимости приближаться к ним.