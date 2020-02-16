Военные США получили технологию распознавания лиц на расстоянии в километр

Новую систему распознавания лиц создали по заказу Министерства обороны США. В неё входит портативное устройство, способное идентифицировать человека по лицу на расстоянии до одного километра. Сообщается, что первое время разработку будут использовать во время наземных операций, на территориях, где присутствие военных «нежелательно». Система позволит повысить «тактическую осведомлённость о ситуации».

Работа над системой началась ещё в 2016. Спустя четыре года представили рабочий прототип, по которому можно запускать серийное производство. Устройство легко переносить, его можно применять для опознавания людей без необходимости приближаться к ним.