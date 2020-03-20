Военные США поучатся обновлять «прошивку» кораблей прямо в море

В этих испытаниях будет участвовать авианосец «Авраам Линкольн» типа «Нимиц». Сейчас бортовые компьютеры кораблей обновляются только на базах, когда судно стоит на ремонте или стандартном обслуживании.

Чтобы сделать возможным дистанционное обновление, специалисты решили использовать концепцию цифровых двойников. При таком подходе создаётся цифровая копия корабля. На ней проверяют работу новых систем и программного обеспечения. То есть задействовать настоящий корабль для проверки не нужно.

Благодаря такой системе реальное судно может находиться в плавании, а программное обеспечение для него будет предварительно испытано на виртуальной копии и только затем установлено на корабль дистанционно без риска сбоев.