Военные США придумали, как защитить систему тактической связи от противника

Решение предлагает новая программа Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Специалисты считают, что военным надо перейти на мозаичную систему связи с большим количеством недорогих антенно-передающих комплексов.

Один такой комплект должен стоить не дороже $1000. Что интересно, мозаику из них будут строить на основе установок на спинах самих солдат, на транспортных средствах, на кораблях, на борту беспилотников и самолётов, на спутниках. Каждый комплекс будет работать по принципу программно-конфигурируемого радио. Благодаря мозаичному подходу тактическая связь станет более устойчивой, а её узлы станут менее заметны для противника.