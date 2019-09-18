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Военные США признали подлинность наблюдений неопознанных летающих объектов

Они не могут эти объекты идентифицировать
В сети давно гуляют видео, на которых записаны встречи американских лётчиков с некими летающими объектами. Уфологи, конечно, считают, что это — доказательство существования инопланетян. Теперь Военно-морские силы (ВМС) США подтвердили, что видеозаписи реальные. Однако военные не спешат с выводами и называют объекты в роликах «неопознанными воздушными явлениями».

Речь идёт о видеороликах — FLIR1, Gimbal и GoFast. Последнее, например, было снято в 2015 году у восточного побережья США с истребителя F/A-18E/F Super Hornet. Эта машина использует оптико-электронный прицельный комплекс Raytheon AN/ASQ-228. Другое видео было снято ещё в 2004 году над побережьем Калифорнии. В роликах лётчики удивляются увиденному и обсуждают, что же они видят перед собой.

Само командование ВМС не может сказать, что именно обнаружили военные. Издание Popular Mechanics отмечает, что в каждом случае летающие объекты на роликах выполняли воздушные манёвры, которые не может осуществить ни один известный аппарат.

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