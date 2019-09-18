Военные США признали подлинность наблюдений неопознанных летающих объектов

Речь идёт о видеороликах — FLIR1, Gimbal и GoFast. Последнее, например, было снято в 2015 году у восточного побережья США с истребителя F/A-18E/F Super Hornet. Эта машина использует оптико-электронный прицельный комплекс Raytheon AN/ASQ-228. Другое видео было снято ещё в 2004 году над побережьем Калифорнии. В роликах лётчики удивляются увиденному и обсуждают, что же они видят перед собой.