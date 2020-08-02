Военные США провели учения в Чёрном море

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Шестого флота ВМС США. Помимо эсминца в учениях использовали самолёт-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, самолёт-заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотник MQ-9 Reaper.

Представители Шестого флота ВМС США рассказали, что отработка совместных действий с ВВС позволила им провести реалистичную и своевременную тренировку с целью усилить готовность страны действовать на море в Черноморском регионе.

Отмечается, что учения прошли в международных водах и воздушном пространстве. Также сообщается, что эсминец USS Porter и самолёт-разведчик Poseidon P-8A сейчас осуществляют деятельность в Чёрном море после участия в учениях Sea Breeze, которые проходили совместно с Украиной.