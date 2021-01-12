Военные США рассказали, зачем им искусственный интеллект

Дело в том, что Гроэн ещё и глава Объединённого центра искусственного интеллекта (JAIC) Министерства обороны США. Он поведал, как именно военные будут использовать алгоритмы искусственного интеллекта.

По словам Гроэна, цель JAIC — создать унифицированную ИИ-инфраструктуру внутри всех подразделений Пентагона. Нужно, чтобы каждый инструмент, использующий искусственный интеллект, повышал общую эффективность и мог работать с другими инструментами.

Например, при проведении совместных операций американские боевые единицы смогут обмениваться данными в реальном времени, да ещё и с обработкой их искусственным интеллектом.

Кроме того, США сейчас пытаются создать новые инструменты для командиров. Это поможет им принимать решения.

В целом, Гроэн считает, что ИИ — важная веха для военных технологий.