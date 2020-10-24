Военные США разместят в океанах сеть датчиков

Датчики будут расположены на дрейфующих буях. Контракт на их изготовление получил исследовательский центр Xerox PARC. Сначала компании необходимо было разработать 1500 буёв с 20 датчиками. Последние питаются как от солнечных элементов, так и от встроенных аккумуляторов. Среди датчиков есть и микрофоны, и акселерометры, и видеокамеры. Пока все 1500 буёв разместили в бухтах Южной Калифорнии и Мексиканском заливе.

Помимо этого Xerox PARC нужно изготовить ещё 10 000 буёв с датчиками, правда, более компактных. Журналисты предполагают, что DARPA в этом проекте преследует не только научные цели, но и военные.