Военные США смогут общаться с помощью мозговых волн

Как пишут СМИ, Армейская исследовательская лаборатория США инвестировала $6,25 млн в этот проект. Над ним работают учёные из ведущих университетов страны.

Сообщается, что исследователи уже смогли успешно отделить сигналы мозга, которые связаны с действиями и поступками, от остальных. Для этого учёные использовали алгоритмы и сложные математические модели.

Готовую разработку можно будет применять не только для общения между военными. Например, система сможет распознавать сигналы мозга о стрессе и усталости прежде, чем сам человек осознает это. То есть солдат сможет пойти сделать перерыв заранее.

В случае с коммуникацией система сможет интерпретировать мысли одного военного, а затем передать команду другому.

Отмечается, что эта технология вряд ли начнёт использоваться ещё в течение нескольких десятилетий.