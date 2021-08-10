Военные США спровоцировали землетрясение во время испытаний

Дело в том, что неподалёку Военно-морские силы (ВМС) США проводили экспериментальный взрыв. Они подрывали что-то в 177 километрах от побережья Джексонвилля.

Это не первый такой случай. Другой взрыв сотряс воды у побережья Флориды ещё в июне. Позже ВМС подтвердили, что они взорвали взрывчатку рядом с новым авианосцем, чтобы убедиться, что он сможет выдержать боевые условия.

Военные утверждают, что перед взрывами заставляют «морскую флору и фауну освободить место испытаний».

Недавно в США также прошли успешные испытания обновлённых управляемых ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot.