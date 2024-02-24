Военные США вновь начали слежку за… воздушным шаром

Официальные лица подтвердили присутствие воздушного шара в пятницу днем, причем, по сообщениям, он первоначально завис над Колорадо. Военные осмотрели объект и пришли к выводу, что он не представляет угрозы для безопасности, сообщает CBS News. Однако подробности о его происхождении и предназначении остаются неясными.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подтвердило факт обнаружения «небольшого воздушного шара», летящего на высоте примерно 43 000−45 000 футов (13 100−13 700 метров). Сержант ВВС США Бенджамин Уайзмен сообщил в электронном письме, что истребители NORAD перехватили воздушный шар над Ютой и определили, что он не обладает маневренностью и не представляет угрозы национальной безопасности.

Этот инцидент можно сравнить с эпизодом с китайским шаром-шпионом в феврале 2023 года, который вызвал национальный резонанс и дипломатическую напряженность. Тогда американские власти заподозрили воздушный шар в сборе разведывательной информации, несмотря на заявления Китая о том, что это был гражданский проект по исследованию погоды, который непреднамеренно сбился с курса. В итоге США сбили объект.