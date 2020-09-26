Военные США вооружатся лазерами для дистанционного подрыва мин

Для военных установку с такими лазерами изготовит компания Parsons за $40 млн. В целом, система состоит из бронемашины Cougar, трёхкиловаттного лазера и манипулятора, который может убрать с дороги различные осколки.

Лазер, как уже упоминалось, может поражать цели на расстоянии более 300 метров от бронемашины. Он достаточно мощен, чтобы взрывать небольшие суббоеприпасы от кассетных бомб, наземных мин, бомб общего назначения и артиллерийских снарядов.

Военные верят, что новая система от Parsons сделает безопаснее и эффективнее операции по обезвреживанию взрывных устройств.