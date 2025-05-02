Военные США заплатили $28,5 млн на испытания гиперзвукового двигателя

Опубликовано 02 мая 2025, 15:561 мин.
Военные США заплатили $28,5 млн на испытания гиперзвукового двигателяUrsa Major получила контракт
Американская Ursa Major Technologies, специализирующаяся на ракетных двигателях, заключила контракт на $28,5 млн с Исследовательской лабораторией ВВС США для проведения первых летных испытаний двигателя Draper. Контракт предусматривает интеграцию двигателя в тестовый аппарат и демонстрацию полета к началу 2027 года. Проект направлен на развитие гиперзвуковых технологий, способных двигаться со скоростью, превышающей в пять раз скорость звука.
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Draper — это двигатель, использующий некриогенные топливо (керосин и перекись водорода), которые остаются жидкими при комнатной температуре. Это упрощает хранение и обеспечивает быстрый запуск, что критично для гиперзвуковых ракет-перехватчиков и мишеней, имитирующих угрозы. В отличие от традиционных двигателей на жидком кислороде, требующих сложного охлаждения, Draper “более практичен” для военных операций.
Ursa Major, базирующаяся в Колорадо, завершила наземные испытания Draper в 2024 году. Компания, не входящая в крупные оборонные корпорации, позиционирует себя как независимый поставщик двигателей для гиперзвуковых и космических приложений.