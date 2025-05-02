Военные США заплатили $28,5 млн на испытания гиперзвукового двигателя

Draper — это двигатель, использующий некриогенные топливо (керосин и перекись водорода), которые остаются жидкими при комнатной температуре. Это упрощает хранение и обеспечивает быстрый запуск, что критично для гиперзвуковых ракет-перехватчиков и мишеней, имитирующих угрозы. В отличие от традиционных двигателей на жидком кислороде, требующих сложного охлаждения, Draper “более практичен” для военных операций.

Ursa Major, базирующаяся в Колорадо, завершила наземные испытания Draper в 2024 году. Компания, не входящая в крупные оборонные корпорации, позиционирует себя как независимый поставщик двигателей для гиперзвуковых и космических приложений.