Военные Тайваня заметили приближающиеся к острову китайские самолеты

Самолеты и корабли были замечены до 6:00 утра по местному времени (1:00 по московскому времени). Один самолет пересек срединную линию Тайваньского пролива и вошел в северную идентификационную зону ПВО Тайваня (ADIZ). Министерство заявило, что следило за ситуацией и отреагировало «соответствующим образом».

Министерство обороны Китая, пишет Лента.ру, недавно обвинило Тайвань в эскалации напряженности, продвигая «теорию двух государств», которая подразумевает независимость острова. Представитель министерства предупредил, что такие действия приближают Тайвань к опасному порогу.