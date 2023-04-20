Военные технологические руководители США: нельзя допустить паузы в обучении ИИ

Эксперты из двух военно-технических компаний и корпорации Rand утверждали, что подобную паузу будет практически невозможно обеспечить и она позволит китайским производителям ИИ воспользоваться затишьем в развитии, чтобы занять лидирующие позиции в международной гонке ИИ и установить международные стандарты использования и развития ИИ, что может оказаться «весьма проблематичным».

Эксперты согласились с тем, что мир находится в «точке перегиба» ИИ, и пришло время нажать на газ, чтобы «устрашить противников».

Эксперты также предупредили, что полная пауза принесет больше вреда, чем пользы Министерству обороны, которому исторически трудно опережать инновации в области ИИ.