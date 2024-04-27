Военные учения НАТО начались у границ России: ПВО Германии, артиллерия США

По данным финской армии, в учениях примут участие в общей сложности 20 000 военнослужащих. Учения Arrow 24, запланированные на период с 26 апреля по 14 мая, пройдут на полигоне Ниинисало на юго-западе Финляндии. Ближе к российской границе, в регионе Кюменлааксо, с 27 по 31 мая пройдут маневры Repo 24. Одновременно в регионе Уусимаа пройдут учения Scimitar 24.

С 14 по 23 мая в учениях в Лохтае примут участие силы ПВО из Германии, а в артиллерийских маневрах в Роваярви (13−25 мая) будут задействованы войска США.

Кульминационная фаза учений Northern Forest 24 пройдет с 26 по 31 мая на полигоне Роваярви у российской границы. В учениях примут участие около 400 норвежских солдат, 2 000 американских и 4 500 финских военнослужащих.