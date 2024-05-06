Военные Украины провели тренировку с пулеметами Максима образца 1930 года

Импровизированные зенитные установки используют не только пулеметы «Максим», разработанные в 1910 году и модернизированные в 1930 году, но и легкие пулеметы РПК-46, как и тяжелые пулеметы ДШКМ. Эти комбинации предназначены для борьбы с низколетящими беспилотниками.

Пулемет «Максим» с темпом стрельбы 250−300 выстрелов в минуту и максимальной эффективной дальностью стрельбы 3,8 километра, видимо, могут использоваться против беспилотников. Пулемет «Максим» весит 28,2 килограмма без крепления и боеприпасов.