Военные Украины провели тренировку с пулеметами Максима образца 1930 года

Опубликовано 06 мая 2024, 00:45
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Военные Украины провели тренировку с пулеметами Максима образца 1930 годаИ легкими пулеметами РПК-46 для борьбы с беспилотниками
«Мобильные группы» ПВО Украины провели тренировки с советскими пулеметами «Максим» и легкими пулеметами РПК-46. Эти импровизированные зенитные установки, установленные на пикапах, были замечены на недавних фотографиях, на которые обратили внимание в Российской Газете.
Импровизированные зенитные установки используют не только пулеметы «Максим», разработанные в 1910 году и модернизированные в 1930 году, но и легкие пулеметы РПК-46, как и тяжелые пулеметы ДШКМ. Эти комбинации предназначены для борьбы с низколетящими беспилотниками.
Пулемет «Максим» с темпом стрельбы 250−300 выстрелов в минуту и максимальной эффективной дальностью стрельбы 3,8 километра, видимо, могут использоваться против беспилотников. Пулемет «Максим» весит 28,2 килограмма без крепления и боеприпасов.