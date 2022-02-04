"Военные уязвимы при проверке документов": ВВС США заказала производство очков дополненной реальности

Документы о закупках ВВС, впервые опубликованные Джеком Поулсоном из Tech Inquiry, показывают, что ВВС заключили контракт с Clearview AI на сумму 49 847 долларов на “охрану аэродромов с помощью очков для распознавания лиц с дополненной реальностью”.

Брайан Риппл, руководитель отдела по связям с общественностью Исследовательской лаборатории ВВС США, сообщил изданию Gizmodo, что Clearview проведет трехмесячное исследование, в рамках которого пока что “ни очки, ни устройства не будут поставляться по контракту”, равно как и прототипы. По словам Риппла, сотрудники службы безопасности уязвимы, пока их руки заняты сканерами и удостоверениями личности.

Заявляется, что это носимое устройство, полностью освободит руки военнослужащих, что позволит им быть наготове, увеличить дистанцию общения, а также подтверждать санкционированный доступ на базу с помощью быстрой и точной биометрии лица. “В результате повышается безопасность на контрольно-пропускных пунктах и на базах, ускоряется проверка личности, а также снижаются затраты за счет отсутствия необходимости в установке больших стационарных камер”, подытожили в компании.