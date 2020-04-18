Военные вертолёты научат работать вместе с беспилотниками

Технологию для этого должны разработать по тендеру Европейского оборонного агентства. Отмечается, что при разработке должна быть воплощена концепция MUM-T (Manned-UnManned Teaming, взаимодействие «человек-машина»).

Эта концепция предполагает, что экипажи вертолётов будут в полёте управлять беспилотниками. Они смогут контролировать аппарат на всех этапах полёта. Кроме того, экипажи должны иметь возможность давать беспилотникам задачи, а решения для них дроны будут искать уже сами.

Сообщается, что разработанные в рамках тендера технологии, должны быть установлены для испытаний на уже существующие беспилотники и вертолёты. Причём системы должна подойти аппаратам любого типа.