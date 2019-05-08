Военные впервые начали бомбить с воздуха в ответ на хакерскую атаку

Атаковано было здание в секторе Газа. В нём предположительно работали хакеры из ХАМАСа. О воздушной бомбардировке сообщила сама Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter. Она написала, что пресекла попытку кибератаки ХАМАСа по израильским целям.

Ответ в виде воздушного нападения называют непропорциональным именно потому, что израильские специалисты сначала предотвратили кибератаку, а уже потом начали бомбить здание.

Какие именно израильские объекты пытались атаковать хакеры ХАМАСа, не уточняется. Издание ZDNet предположило, что это могли быть дроны ЦАХАЛа.