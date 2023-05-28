Наука и технологии
15:15, 28 мая 2023
1 мин.

Военный аналитик: истребители F-16 разочаруют главнокомандующего Вооруженных сил Украины

Потому что они не смогут противостоять российским силам

Запланированные западными странами поставки истребителей F-16 на Украину могут не оправдать ожиданий главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за их уязвимости перед Россией, предупреждает военный аналитик Шон Белл. Его слова приводит Sky News.

По словам Белла, для эффективного противодействия российским Воздушно-космическим силам (ВКС) Киеву необходимы современные радары и авионика, способные обнаруживать воздушные цели. Однако он считает, что западные страны могут не решиться предоставить Украине самолеты F-16, оснащенные такими современными системами, из-за их высокой стоимости и опасений по поводу возможного перехвата со стороны московских сил.

Белл предупреждает, что существует реальный риск того, что Украина получит F-16 с ограниченными возможностями, в результате чего страна будет разочарована и не сможет эффективно противостоять российским силам.

Новости партнеров
Новости партнеров