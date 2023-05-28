Военный аналитик: истребители F-16 разочаруют главнокомандующего Вооруженных сил Украины

Военный аналитик: истребители F-16 разочаруют главнокомандующего Вооруженных сил УкраиныПотому что они не смогут противостоять российским силам
Запланированные западными странами поставки истребителей F-16 на Украину могут не оправдать ожиданий главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за их уязвимости перед Россией, предупреждает военный аналитик Шон Белл. Его слова приводит Sky News.
По словам Белла, для эффективного противодействия российским Воздушно-космическим силам (ВКС) Киеву необходимы современные радары и авионика, способные обнаруживать воздушные цели. Однако он считает, что западные страны могут не решиться предоставить Украине самолеты F-16, оснащенные такими современными системами, из-за их высокой стоимости и опасений по поводу возможного перехвата со стороны московских сил.
Белл предупреждает, что существует реальный риск того, что Украина получит F-16 с ограниченными возможностями, в результате чего страна будет разочарована и не сможет эффективно противостоять российским силам.