Военный аналитик: истребители F-16 разочаруют главнокомандующего Вооруженных сил Украины

По словам Белла, для эффективного противодействия российским Воздушно-космическим силам (ВКС) Киеву необходимы современные радары и авионика, способные обнаруживать воздушные цели. Однако он считает, что западные страны могут не решиться предоставить Украине самолеты F-16, оснащенные такими современными системами, из-за их высокой стоимости и опасений по поводу возможного перехвата со стороны московских сил.

Белл предупреждает, что существует реальный риск того, что Украина получит F-16 с ограниченными возможностями, в результате чего страна будет разочарована и не сможет эффективно противостоять российским силам.