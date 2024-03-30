Военный аналитик объяснил списание американских штурмовиков A-10

Процесс списания начался в феврале 2024 года с вывода из эксплуатации первой эскадрильи на авиабазе Дэвис-Монтхан. Ожидается, что весь флот A-10 будет выведен из эксплуатации к 2030 году и заменен более универсальными истребителями, такими как F-35.

Это решение стало результатом многолетних дебатов, отмечает издание. Эффективность и доступность A-10 были неоспоримы, но недостаточная скрытность и уязвимость в условиях современной ПВО в конечном итоге предопределили его судьбу.

Современные конфликты требуют многоцелевых самолетов, где A-10 уже не может составлять конкуренцию.