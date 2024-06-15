Военный беспилотник-подлодку США Manta Ray показали на видео

Военный беспилотник-подлодку США Manta Ray показали на видеоВ новых роликах Northrop Grumman
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После четырех лет разработки прототип Manta Ray совершил свое первое морское путешествие в начале этого года. Этот беспилотник, предназначенный для выполнения дальних и продолжительных миссий без участия человека, может быть запущен только с пирса. Гидродинамический корпус и система плавучести позволяют ему преодолевать огромные расстояния с минимальными затратами энергии.
Брайан Теобальд, главный инженер Manta Ray, рассказал об уникальном двигательном механизме планера, который заключается в "целенаправленном падении вперед" как вверх, так и вниз. Дрон оснащен двумя четырехлопастными пропеллерами, расположенными на кромках крыльев, что обеспечивает повышенную маневренность под водой. Кроме того, он может экономить энергию, оседая на морское дно.