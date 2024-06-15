Военный беспилотник-подлодку США Manta Ray показали на видео

После четырех лет разработки прототип Manta Ray совершил свое первое морское путешествие в начале этого года. Этот беспилотник, предназначенный для выполнения дальних и продолжительных миссий без участия человека, может быть запущен только с пирса. Гидродинамический корпус и система плавучести позволяют ему преодолевать огромные расстояния с минимальными затратами энергии.