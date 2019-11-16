Военный беспилотник упал в России и срубил сосну

Крушение потерпел экспериментальный образец. По предварительной версии, причиной падения стал отказ техники. Проблемы у него начались ещё до попытки посадки. «Погода вряд ли могла повлиять, возможно боковой ветер», — сообщил ТАСС следователь.

Беспилотник упал примерно в 70 метрах от жилого дома, но пострадавших нет. Портал RZN.info пишет, что при падении аппарат срубил «половину растущей в огороде сосны».

«Орион» — средневысотный беспилотный комплекс. Его максимальная взлётная масса равна одной тонне, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 килограммам. Продолжительность полета со стандартной нагрузкой достигает 24 часов, скорость — 200 км/ч. Ранее сообщалось, что Минобороны России должно получить один такой беспилотник до конца года.