Военный эксперт назвал отправленные Украине Gripen «истребителями для бедных»

Прохватилов пояснил, что эти истребители имеют сравнительно небольшой вес и не обладают значительными достижениями в области двигателей, систем управления огнем и ракетного вооружения.

Прохватилов также предположил, что Швеция, возможно, стремится вывести из эксплуатации свою устаревшую технику, предоставив ее Украине и заменив более современными самолетами, возможно, F-35 из США.

Ранее сообщалось, что шведское правительство выразило намерение передать Украине истребители Gripen, ожидая одобрения со стороны вооруженных сил страны. При этом отмечалось, что сроки подготовки и обучения украинских пилотов на этих шведских истребителях будут иметь решающее значение.