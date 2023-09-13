Военный эксперт назвал отправленные Украине Gripen «истребителями для бедных»За что они получили такое прозвище
По мнению военного эксперта Владимира Прохватилова из Академии военных наук, истребители Gripen, которые Швеция планирует передать украинским вооруженным силам, называют «истребителями для бедных» из-за их доступности и простоты функциональности, сообщает Лента.ру.
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Прохватилов пояснил, что эти истребители имеют сравнительно небольшой вес и не обладают значительными достижениями в области двигателей, систем управления огнем и ракетного вооружения.
Прохватилов также предположил, что Швеция, возможно, стремится вывести из эксплуатации свою устаревшую технику, предоставив ее Украине и заменив более современными самолетами, возможно, F-35 из США.
Ранее сообщалось, что шведское правительство выразило намерение передать Украине истребители Gripen, ожидая одобрения со стороны вооруженных сил страны. При этом отмечалось, что сроки подготовки и обучения украинских пилотов на этих шведских истребителях будут иметь решающее значение.