Военный эксперт назвал преимущества танка «Армата»

Военный эксперт объяснил, что компоновка «Арматы» отличается от других танков. Она не классическая с точки зрения размещения экипажа, боекомплекта и двигателя. По словам Леонкова, танк был создан под современные условия боевых действий с перспективой на дальнейшее развитие. Экипаж «Арматы» размещается в бронекапсуле, отдельно боевое отделение — тоже в бронекапсуле, а боевой модуль необитаемый. Это позволяет вести прицельный огонь в любых условиях.

Эксперт рассказал, что уже скоро военные завершат опытную эксплуатацию «Арматы». После этого они определятся с тем, скольким полкам и дивизиям передадут новые танки.

Вчера СМИ сообщили, что «Армату» начнут стабильно поставлять в войска к 2022 году.