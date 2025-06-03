Военный эксперт объяснил, почему израильские лазеры против дронов не подходят для СВО

«Железный луч» представляет собой лазерную установку, способную сжигать цели, такие как беспилотники, за считанные секунды. Израиль планирует поставить эту систему на вооружение до конца года. Принцип действия комплекса базируется на генерации мощного светового луча, который прицельно нагревает корпус цели, расплавляя его. Подобные технологии уже давно обсуждаются в военных кругах, однако раньше они существовали в виде отдельных прототипов, преимущественно в США, Китае и России. Теперь же речь идет о реально действующем оружии.

Основной плюс лазеров — крайне дешевое использование по сравнению с ракетами. Стоимость одного «выстрела» оценивается в доллары, а не десятки тысяч, как в случае с ПВО. Но есть и существенные минусы: метеоусловия, короткая дальность (около 7 км) и энергозависимость. Все это делает систему узкоспециализированной. Например, защищать огромные территории или мобильные военные подразделения с ее помощью сложно и неэффективно.

По мнению Павла, применение «Маген Ор» хорошо вписывается в израильскую модель обороны — небольшая территория, плотное население и высокотехнологичное сопровождение. Для стран с протяженными границами и разветвленной инфраструктурой, как Россия, подобная установка выглядит менее полезной. Особенно в условиях СВО, где дроны применяются массово и на больших расстояниях.

Есть и способы противодействия лазерам — от зеркальных покрытий до аэрозольных облаков. Однако их эффективность ограничена, особенно против лазеров средней и высокой мощности. Сами дроны, чтобы выдержать такой удар, станут тяжелее и дороже, что снизит их массовость — главный фактор их успеха.

Таким образом, появление боевых лазеров — важный шаг, но не прорыв. Это скорее новое звено в сложной системе противодействия угрозам, чем универсальное решение. Израиль доказал, что лазеры уже не фантастика, но их применение будет оставаться нишевым — особенно вне условий компактной и технологичной обороны.