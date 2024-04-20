Военный эксперт оценил «долетающие до Сибири» дроны Украины

В качестве примера эффективной защиты от беспилотников Корнев привел систему ПВО «Панцирь». Он отметил, что проблема заключается в отсутствии сплошного радиолокационного поля, что позволяет беспилотникам проскальзывать через незамеченные зоны.

В ответ на потенциальную угрозу дальних беспилотников Корнев предложил комплексный подход к обороне, включающий увеличение производства ПВО-систем, их стратегическое развертывание и создание защитных барьеров для предотвращения проникновения беспилотников вглубь российской территории.

В заключение он подчеркнул, что Министерство обороны, скорее всего, уже занимается этим вопросом и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности России.