Военный эксперт оценил «долетающие до Сибири» дроны Украины

Опубликовано 20 апреля 2024, 23:15
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Военный эксперт оценил «долетающие до Сибири» дроны УкраиныУгроза?
По сообщениям британских СМИ, Украина приобрела новую модель беспилотника, способного достигать Сибири. Так, военный эксперт Дмитрий Корнев, комментируя эти сообщения, заявил, что они, скорее всего, находятся на стадии испытаний. Однако он подчеркнул, что российские системы ПВО способны противостоять этим беспилотникам. Информацию эту он прокомментировал в эфире радио Sputnik.
В качестве примера эффективной защиты от беспилотников Корнев привел систему ПВО «Панцирь». Он отметил, что проблема заключается в отсутствии сплошного радиолокационного поля, что позволяет беспилотникам проскальзывать через незамеченные зоны.
В ответ на потенциальную угрозу дальних беспилотников Корнев предложил комплексный подход к обороне, включающий увеличение производства ПВО-систем, их стратегическое развертывание и создание защитных барьеров для предотвращения проникновения беспилотников вглубь российской территории.
В заключение он подчеркнул, что Министерство обороны, скорее всего, уже занимается этим вопросом и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности России.