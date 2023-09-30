Он также отметил, что Украина отклонилась от военной доктрины НАТО, поскольку альянс обычно использует авиаудары для ликвидации оборонительных позиций противника перед наземными операциями. НАТО никогда не вела боевых действия против равных по силе государств, а страны, участвовавшие в таких конфликтах, как правило, годами находились в экономической и политической блокаде, не получая военной техники и запасных частей. Напротив, Россия применила обширную и многоуровневую систему минных полей, которую украинские войска с трудом преодолевают из-за нехватки необходимого инженерного оборудования. Даже при наличии такого оборудования оно уязвимо для атак с воздуха, поскольку Украина все еще не имеет воздушного прикрытия.

Литовкин подчеркнул эффективность российских систем дистанционного минирования, таких как «Земледелие», способных плотно минировать большие территории.