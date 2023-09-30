Военный эксперт оценил главные достоинства российской обороныВсе дело в глубоком эшелонировании
Российский военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал последние военные действия Украины, отметив их существенные недостатки. Он подчеркнул, что наступление украинских войск велось без превосходства в воздухе и без должной поддержки авиации, что привело к уничтожению их военной техники российской авиацией, артиллерией и ракетами. Его слова приводит Лента.ру
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Он также отметил, что Украина отклонилась от военной доктрины НАТО, поскольку альянс обычно использует авиаудары для ликвидации оборонительных позиций противника перед наземными операциями. НАТО никогда не вела боевых действия против равных по силе государств, а страны, участвовавшие в таких конфликтах, как правило, годами находились в экономической и политической блокаде, не получая военной техники и запасных частей. Напротив, Россия применила обширную и многоуровневую систему минных полей, которую украинские войска с трудом преодолевают из-за нехватки необходимого инженерного оборудования. Даже при наличии такого оборудования оно уязвимо для атак с воздуха, поскольку Украина все еще не имеет воздушного прикрытия.
Литовкин подчеркнул эффективность российских систем дистанционного минирования, таких как «Земледелие», способных плотно минировать большие территории.