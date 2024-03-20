Дандыкин считает, что, хотя ВС РФ «ситуативно не имеют полного господства в небе над Украиной», они «обладают преимуществом». Он отмечает, что ПВО Украины все еще функционирует, получая снаряды и ракеты извне. Эксперт, однако, подчеркивает, что возможности ПВО Украины значительно ограничены.

Дандыкин также предостерегает от слепой веры сообщениям иностранных СМИ о бедственном положении украинской армии. Он считает, что подобные публикации являются частью информационной кампании Запада. По его мнению, западные СМИ преувеличивают проблемы ВСУ, чтобы создать впечатление о скорой победе России. Дандыкин призывает с осторожностью относиться к подобным информационным операциям и не недооценивать противника.