Военный эксперт описал процедуры испытаний российского ядерного оружия

Опубликовано 19 сентября 2024, 00:001 мин.
Военный эксперт описал процедуры испытаний российского ядерного оружияВ условиях моратория
В интервью "Ленте.ру" военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин рассказал, что, несмотря на мораторий на испытания ядерного оружия, Россия проводит испытания без реальных взрывов. Дандыкин подчеркнул, что Россия по-прежнему готова возобновить полномасштабные испытания, если ограничения будут сняты.
Мы договаривались с США о том, что не будем проводить таких испытаний. И, действительно, не проводили. То есть, испытания были, но ровно до момента подрыва. Его не допускали. Отрабатывали все новые технологии, все принципы, задачи, не доводя до конца
Василий Дандыкин
Военный эксперт
Он добавил, что Россия готова возобновить полноценные ядерные испытания, а полигон на Новой Земле готов к работе в случае необходимости.
Эксперт также обратил внимание на намерение США модернизировать свой ядерный арсенал, особенно тактическое оружие, и отметил, что в этом случае Россия может быть вынуждена возобновить испытания.
Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный