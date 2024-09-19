Военный эксперт описал процедуры испытаний российского ядерного оружия

Он добавил, что Россия готова возобновить полноценные ядерные испытания, а полигон на Новой Земле готов к работе в случае необходимости.

Эксперт также обратил внимание на намерение США модернизировать свой ядерный арсенал, особенно тактическое оружие, и отметил, что в этом случае Россия может быть вынуждена возобновить испытания.