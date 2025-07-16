Военный эксперт перечислил наземных роботов, способных заменить пехоту на поле боя

Военный эксперт перечислил наземных роботов, способных заменить пехоту на поле бояНе в полной мере, но в ряде специализаций уж точно
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История боевых наземных дронов началась ещё в 1920-х. В годы Второй мировой войны различные страны экспериментировали с телетанками и дистанционно управляемыми машинами, но широкого применения они не получили из-за технической сложности, дороговизны и ограниченности связи. Основная проблема остаётся актуальной до сих пор — устойчивый радиосигнал для управления сложно обеспечить в условиях реального ландшафта и городской застройки.
Проблему пытаются обойти с помощью кабельного управления, но это создаёт другие ограничения: кабель рвётся, цепляется и сильно ограничивает радиус действия. В результате многие наземные дроны используются в роли инженерных роботов-сапёров или платформ для логистики в условиях локальных конфликтов, где нет активного боевого сопротивления.
Серьёзные прорывы в последние годы связаны с развитием компактных роботов и шагоходов. Однако такие машины пока не могут преодолеть технические барьеры: слабые силовые установки, проблемы с балансом, шумность двигателей и низкая грузоподъёмность. Примером стал американский проект BigDog, который так и не вышел за рамки испытаний.
Зато ближе к передовой наблюдается рост кустарных разработок — небольшие дроны, часто собранные из гражданских дронов типа Mavic, выполняют задачи по доставке боеприпасов и медикаментов. Они малошумны, просты и эффективны на коротких дистанциях. Некоторые даже используют в качестве управляемых мин.
Российская промышленность также делает шаги в этом направлении. На форуме «Армия-2023» были представлены машины «Багги», «Депеша» и «Импульс-М», которые могут служить как курьерами, так и носителями оружия или РЭБ-средств. Более тяжёлые платформы, такие как штурмовой броневик «Зубило», оснащаются пушками и способны действовать на поле боя почти как полноценные боевые машины.
Однако настоящая замена солдату пока невозможна. Главный барьер — связь. Лишь развитие программного управления и полноценного ИИ может приблизить момент, когда дрон сможет действовать автономно, оценивать обстановку и принимать решения без оператора. До этого времени наземные роботы останутся вспомогательными средствами, а не полноценной заменой пехоте.