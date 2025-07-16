Военный эксперт перечислил наземных роботов, способных заменить пехоту на поле боя

История боевых наземных дронов началась ещё в 1920-х. В годы Второй мировой войны различные страны экспериментировали с телетанками и дистанционно управляемыми машинами, но широкого применения они не получили из-за технической сложности, дороговизны и ограниченности связи. Основная проблема остаётся актуальной до сих пор — устойчивый радиосигнал для управления сложно обеспечить в условиях реального ландшафта и городской застройки.

Проблему пытаются обойти с помощью кабельного управления, но это создаёт другие ограничения: кабель рвётся, цепляется и сильно ограничивает радиус действия. В результате многие наземные дроны используются в роли инженерных роботов-сапёров или платформ для логистики в условиях локальных конфликтов, где нет активного боевого сопротивления.

Серьёзные прорывы в последние годы связаны с развитием компактных роботов и шагоходов. Однако такие машины пока не могут преодолеть технические барьеры: слабые силовые установки, проблемы с балансом, шумность двигателей и низкая грузоподъёмность. Примером стал американский проект BigDog, который так и не вышел за рамки испытаний.