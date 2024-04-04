Военный эксперт: ПТРК в зоне СВО «мутировали» в универсальные ракетные комплексы

Изначально созданный для борьбы с тяжелобронированной техникой ПТРК, на сегодняшний день, «фактически, утратил эту специализацию и в рамках СВО мутировал в универсальный ракетный комплекс поля боя, который применяется для поражения самых разных целей», — заявил эксперт. ПТРК сегодня используются не только против бронетехники, но и для разрушения укреплений, вышек связи, скоплений живой силы. Так, ПТРК «Корнет» эффективно уничтожает блиндажи, наблюдательные пункты, огневые точки. Операторы ПТРК в зоне СВО часто не применяют их по танкам, но активно поражают другие объекты.

Эксперты предлагают повысить управляемость и точность ПТРК в любых погодных условиях. Развитие комбинированных прицельных комплексов позволит использовать с одной пусковой установки ракеты с различными типами наведения, что увеличит универсальность и адаптивность ПТРК к различным условиям боя. Так, самоходный ПТРК «Хризантема-С» уже использует комбинированный подход к наведению ракет.