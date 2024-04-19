Военный эксперт рассказал о космическом оружии России и США

По словам эксперта США уже обладают космическим самолетом X-37B — многоразовым аппаратом, предназначенным для уничтожения вражеских спутников. Россия близка к созданию собственного аналога, способного выводить из строя спутники с помощью электромагнитных импульсов.

Также, сообщает Кошкин, Россия попробовала уничтожить собственный спутник «Целина-Д» с помощью ракетной системы «Нудоль», входящей в систему обеспечения безопасности страны А-235, также известной как «Мертвая рука».

Эксперт подчеркнул, что и ракеты, и электромагнитные импульсы будут играть решающую роль в будущих космических конфликтах, позволяя странам нейтрализовать спутниковые группировки противника, одновременно защищая свои собственные.