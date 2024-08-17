Наука и технологии
Опубликовано 17 августа 2024, 03:45
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Военный эксперт рассказал о модернизации дронов за время СВО

На фоне продолжающегося конфликта
По словам военного эксперта, капитана ВМФ России в отставке Василия Дандыкина, за время украинского конфликта беспилотники претерпели значительную модернизацию, выйдя далеко за пределы своих возможностей двухлетней давности, пишет Лента.ру.
Военный эксперт рассказал о модернизации дронов за время СВО
© Ferra

В интервью изданию Дандыкин рассказал о трансформации беспилотников, таких как «Баба Яга», который изначально служил для сельскохозяйственных целей, но затем был адаптирован для военного использования с помощью различных модификаций. Эти изменения привели к появлению разнообразных беспилотников — от насекомоподобных моделей, способных пролетать через небольшие окна, до более крупных и сложных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

И Украина, и Россия активно развивают и совершенствуют свои беспилотные технологии, что приводит к постоянной «гонке вооружений» в небе.

Помимо совершенствования беспилотников, постоянно модернизируются и системы противодействия беспилотникам. Конфликт также стимулировал развитие систем радиоэлектронной борьбы: оборудование радиоэлектронной борьбы (РЭБ) теперь устанавливается на танки и даже гражданские автомобили.