Военный эксперт рассказал о модернизации дронов за время СВО

В интервью изданию Дандыкин рассказал о трансформации беспилотников, таких как «Баба Яга», который изначально служил для сельскохозяйственных целей, но затем был адаптирован для военного использования с помощью различных модификаций. Эти изменения привели к появлению разнообразных беспилотников — от насекомоподобных моделей, способных пролетать через небольшие окна, до более крупных и сложных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

И Украина, и Россия активно развивают и совершенствуют свои беспилотные технологии, что приводит к постоянной «гонке вооружений» в небе.

Помимо совершенствования беспилотников, постоянно модернизируются и системы противодействия беспилотникам. Конфликт также стимулировал развитие систем радиоэлектронной борьбы: оборудование радиоэлектронной борьбы (РЭБ) теперь устанавливается на танки и даже гражданские автомобили.