Военный эксперт рассказал, помогут ли Украине французские истребители Mirage 2000

Военный эксперт рассказал, помогут ли Украине французские истребители Mirage 2000Ничего существенного не произойдёт
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил роль французских истребителей Mirage 2000 в раскладе сил, если их получит Украина. По мнению эксперта, ничего существенного их передача не принесёт.
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Матвийчук отметил, что Mirage 2000 — основной боевой самолёт французских ВВС, похожий на американский F-16. Хорошо зарекомендовал себя на поле боя, его применяли в Ираке, Афганистане. Но Франция вряд ли сможет передать Украине достаточное количество самолётов ввиду их снятия с производства: истребитель начал выпускаться ещё в 80-х годах.
К тому же эти истребители Франции придётся изымать из своего состава, поэтому максимум передадут 10-12 самолётов, а для решения боевых задач необходимо не менее 800 самолётов. «Такого количества никто не даст», — подчеркнул Матвийчук.