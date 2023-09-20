Военный эксперт рассказал, помогут ли Украине французские истребители Mirage 2000

Матвийчук отметил, что Mirage 2000 — основной боевой самолёт французских ВВС, похожий на американский F-16. Хорошо зарекомендовал себя на поле боя, его применяли в Ираке, Афганистане. Но Франция вряд ли сможет передать Украине достаточное количество самолётов ввиду их снятия с производства: истребитель начал выпускаться ещё в 80-х годах.

К тому же эти истребители Франции придётся изымать из своего состава, поэтому максимум передадут 10-12 самолётов, а для решения боевых задач необходимо не менее 800 самолётов. «Такого количества никто не даст», — подчеркнул Матвийчук.