Матвийчук подчеркнул, что Су-57 превосходит истребители четвертого поколения по скорости, маневренности, огневой мощи и скрытности, что делает его мощным дополнением к военному потенциалу России. Он отметил, что, хотя США располагают сопоставимыми самолетами, Су-57 имеет значительный потенциал.

В Су-57 применены передовые технологии, включая цифровую систему связи и ракеты малой дальности класса «воздух-воздух», которые опережают американские аналоги на 5-10 лет.

В июле американский журнал Military Watch признал Су-57 самым грозным российским самолетом, отметив его исключительную маневренность и доступ к широкому спектру управляемых ракет.