Военный эксперт: Су-57 «превосходит все истребители четвертого поколения»И в чем именно
Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями» рассказал о преимуществах российского истребителя пятого поколения Су-57, уже поступившего на вооружение Министерства обороны РФ.
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Матвийчук подчеркнул, что Су-57 превосходит истребители четвертого поколения по скорости, маневренности, огневой мощи и скрытности, что делает его мощным дополнением к военному потенциалу России. Он отметил, что, хотя США располагают сопоставимыми самолетами, Су-57 имеет значительный потенциал.
В Су-57 применены передовые технологии, включая цифровую систему связи и ракеты малой дальности класса «воздух-воздух», которые опережают американские аналоги на 5-10 лет.
В июле американский журнал Military Watch признал Су-57 самым грозным российским самолетом, отметив его исключительную маневренность и доступ к широкому спектру управляемых ракет.