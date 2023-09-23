Военный эксперт: танки Abrams завязнут в осенней украинской грязи

Матвийчук подчеркнул, что танки «Абрамс» массой более 60 тонн не приспособлены для передвижения в условиях сильной грязи, которая характерна для осени на Украине. Эти танки в первую очередь предназначены для ведения боевых действий в условиях пустыни, а не для европейских условий.

Матвийчук также поставил под сомнение эффективность отправки этих танков на Украину, отметив, что их количество недостаточно для значительного военного продвижения. Он высказал предположение, что их отправка является скорее пропагандистским ходом, чем практической военной стратегией.