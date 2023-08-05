Военный эксперт заявил о несбиваемости новейших ракет для Су-57

Военный эксперт заявил о несбиваемости новейших ракет для Су-57Знакомьтесь, РВВ-МД2
Российский военный эксперт, капитан в отставке Василий Дандыкин рассказал Ленте.ру о том, что новые ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, разработанные для российских истребителей Су-57, практически несбиваемы. РВВ-МД2 предназначены для ведения воздушного боя и поражения самолетов типа F-35 или F-22 Raptor.
Дандыкин подчеркнул, что эти ракеты дадут Су-57 значительное преимущество в воздушном бою. Обладая значительным количеством таких ракет, российский истребитель будет превосходить своих потенциальных противников, включая самолеты США и их союзников.
Военный эксперт также подчеркнул, что Россия является лидером в разработке различных видов ракетного вооружения, хотя и признал, что другие страны, в том числе и потенциальные противники, также работают над своими разработками.