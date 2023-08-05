Военный эксперт заявил о несбиваемости новейших ракет для Су-57

Дандыкин подчеркнул, что эти ракеты дадут Су-57 значительное преимущество в воздушном бою. Обладая значительным количеством таких ракет, российский истребитель будет превосходить своих потенциальных противников, включая самолеты США и их союзников.

Военный эксперт также подчеркнул, что Россия является лидером в разработке различных видов ракетного вооружения, хотя и признал, что другие страны, в том числе и потенциальные противники, также работают над своими разработками.