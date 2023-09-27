Наука и технологии
11:42, 27 сентября 2023
1 мин.

Военный эксперт заявил о переходе ВСУ и НАТО к новой тактике

С большим акцентом на ракетные удары

Новая стратегия вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО предполагает нанесение ракетных ударов большой дальности по ключевым объектам инфраструктуры Крымского полуострова, считает полковник запаса Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, пишет Лента.ру.

Военный эксперт заявил о переходе ВСУ и НАТО к новой тактике

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Он отметил, что США и страны НАТО открыто ведут разведку для ВСУ, используя спутники и средства наблюдения за границей. Кроме того, Пентагон признал, что поставляет на вооружение ВСУ комплексы HIMARS и ракеты большой дальности ATACMS с GPS-наведением.

Кошкин отметил, что увеличение числа разведывательных полетов над Крымским полуостровом свидетельствует не только об активизации разведывательной деятельности, но и об эскалации обстрелов.

Активизация действий рассматривается как смена стратегии в связи с неудачным контрнаступлением ВСУ. Новый подход ориентирован на нанесение ракетных ударов большой дальности, что обусловливает необходимость совершенствования средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, считает военный эксперт.

В последние месяцы США и их союзники по НАТО значительно увеличили количество разведывательных полетов вблизи Крыма, причем, по данным Flightradar24, с начала года оно возросло в три раза, отмечает издание.

Новости партнеров
Новости партнеров