Военный флот России отработал новую тактику борьбы с подлодками противника

Издание «Известия» пишет, что в составе «стаи» числятся несколько малых противолодочных кораблей (МПК) и один новейший патрульный проекта 22160 — «Василий Быков».

Так в ходе апрельских учений «Василий Быков» обследовал заданный район на наличие подлодок противника. Координаты обнаруженных целей передали на МПК «Ейск» и «Касимов». А уже те нанесли по субмаринам комбинированный удар противолодочными торпедами и глубинными бомбами.

Кроме того, «Василий Быков» занимался противовоздушной обороной «стаи». Также он может сообщать в реальном времени координаты целей системам С-400 «Триумф».

Отмечается, что новая тактика борьбы с подлодками противника значительно улучшит защиту тех баз, в которых находятся российские стратегические АПЛ.