Военный летчик РФ назвал оценил срок службы новейших истребителей Су-57

29 января исполнилось 15 лет с момента первого полета Су-57 в качестве прототипа. Попов отметил, что самолет будет регулярно модернизироваться и в будущем может стать ключевым звеном в управлении группами беспилотников. Он не исключил, что конструкция Су-57 будет изменяться по мере развития технологий.

По мнению эксперта, через 50 лет может начаться процесс снятия Су-57 с вооружения, но пока он остается важной частью российской авиации.