Военный летчик РФ назвал оценил срок службы новейших истребителей Су-57

Опубликовано 31 января 2025, 02:151 мин.
Военный летчик РФ назвал оценил срок службы новейших истребителей Су-57Новейшие истребители Су-57 прослужит не менее 50 лет
Су-57, истребитель пятого поколения, будет использоваться в российской армии минимум 50 лет, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, этот самолет — не просто истребитель, а универсальная платформа, способная выполнять разные боевые задачи, включая разведку и удары по целям, пишет News.ru.
29 января исполнилось 15 лет с момента первого полета Су-57 в качестве прототипа. Попов отметил, что самолет будет регулярно модернизироваться и в будущем может стать ключевым звеном в управлении группами беспилотников. Он не исключил, что конструкция Су-57 будет изменяться по мере развития технологий.
По мнению эксперта, через 50 лет может начаться процесс снятия Су-57 с вооружения, но пока он остается важной частью российской авиации.