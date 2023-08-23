Военный обозреватель раскрыл уязвимость 82-ой бригады ВСУ

Он подчеркнул, что уязвимость связана с использованием легкобронированных машин разминирования M1132 Stryker, что делает бригаду уязвимой для мин и даже огня крупнокалиберных пулеметов. В отличие от большинства аналогичных машин, построенных на шасси тяжелых танков с толстой броней, M1132 разработан американской компанией General Dynamics Land Systems для транспортировки по воздуху, что снижает его бронезащиту. Об этой уязвимости свидетельствует тот факт, что 82-я бригада уже потеряла как минимум две из примерно 20 инженерных машин M1132, сообщает обозреватель.