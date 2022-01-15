Военный обозреватель сравнил украинские противотанковые комплексы «Стугна-П» с легендарными Javelin

Эксперт отметил, что у Украины есть не так много «Джавелинов», как это кажется из заголовков газет. Этот образец вооружения, скорее, играет роль символа военной поддержки США для Украины. Основным противотанковым оружием украинской армии являются комплексы собственного производства от ДККБ «Луч». Дэвид Акс признал их «не менее опасными, чем "Джавелин"», но более дешёвыми.

Обозреватель приводит несколько примеров применения «Стугна-П». Например, с него пускали ракету по грузовику, который перевозил российских боевиков. По словам автора, ракета поражает машину на расстоянии около 5,6 км. Также комплекс использовали по двум целям, которые американский эксперт называет ТОС-1. Траектория выстрела указала на попытку использования режима «атака сверху».