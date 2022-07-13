Военный подрядчик США хочет купить израильскую шпионскую компанию NSO Group

New York Times утверждает, что L3Harris направила в Израиль группу специалистов, чтобы попытаться сгладить условия сделки, которая стала сложной из-за решения президента США Джо Байдена внести NSO в черный список после использования ее программного обеспечения Pegasus для взлома телефонов политиков и участников избирательных кампаний.

По словам пяти отдельных источников, руководители L3Harris дали понять, что правительство США молчаливо поддерживает их предложение о приобретении, хотя публичные заявления маловероятны.

The Times пишет, что американский военный подрядчик нанял юриста Даниэля Рейснера, который когда-то работал в израильской военной прокуратуре, чтобы проконсультировать сделку.