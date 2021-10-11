Военный программист назвал киберзащиту США «детским садом»

Об этом сообщает CNews. Чайлан уволился в знак протеста против медленного внедрения современных технологий в армии США. Программист заявил, что киберзащита госведомств США находится «на уровне детского сада» по сравнению с возможностями Китая.

Также Чайлан считает, что Пекин давно обогнал США по части искусственного интеллекта и кибервозможностей. Программист заявил, что КНР опережает США на 15-20 лет.

Он также обвинил Google в том, что она не желает работать с министерством обороны США над технологиями искусственного интеллекта.

Главными проблеми Пентагона, по мнению Чайлана, являются «бюрократия и чрезмерное регулирование».