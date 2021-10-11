Наука и технологии
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Военный программист назвал киберзащиту США «детским садом»От разочарования он ушёл в отставку
Глава подразделения Пентагона по разработке военного ПО Николас Чайлан (Nicolas Chaillan) подал в отставку и заявил, что США не способны ничего противопоставить киберугрозе со стороны Китая.
Об этом сообщает CNews. Чайлан уволился в знак протеста против медленного внедрения современных технологий в армии США. Программист заявил, что киберзащита госведомств США находится «на уровне детского сада» по сравнению с возможностями Китая.
Также Чайлан считает, что Пекин давно обогнал США по части искусственного интеллекта и кибервозможностей. Программист заявил, что КНР опережает США на 15-20 лет.
Он также обвинил Google в том, что она не желает работать с министерством обороны США над технологиями искусственного интеллекта.
Главными проблеми Пентагона, по мнению Чайлана, являются «бюрократия и чрезмерное регулирование».