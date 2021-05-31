Военный робот мог впервые атаковать человека без приказа на это

Как пишет издание New Scientist, ситуация случилась в прошлом году. Это следует из отчёта Организации Объединённых Наций (ООН). Полная информация об инциденте, который произошёл в Ливии, не разглашается.

Известно, что речь идёт о турецком беспилотном летательном аппарате Kargu-2. Этот дрон нёс на борту взрывчатое вещество. Его можно было направить на цель, а он уничтожил бы её как камикадзе. Сообщается, что дрон работал в «высокоэффективном» автономном режиме, который не требовал вмешательства человека.

Представитель Национального консорциума изучения терроризма и антитеррористической политики выразил тревогу в связи с тем, что это мог быть первый раз, когда дрон автоматически атаковал человека.